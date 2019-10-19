Милованов - об успехе в переговорах с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР

Новости Бизнеса:Успешные встречи с МВФ провела украинская делегация в США.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, говоря о встречах с МВФ и другими международными финансовыми организациями в США, указал, что удалось найти путь вперед по вопросам банковской системы, в частности ПриватБанка и других банков, где есть невозврат кредитов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Международная работа. Проведены успешные встречи с МВФ, Всемирным банком, ЕБРР и другими международными финансовыми организациями. Ключевое достижение - возвращение миссии МВФ в Киев через пару недель. Удалось убедить международных партнеров, что мы серьезное и профессиональное правительство. Также удалось найти путь вперед по вопросам банковской системы, в частности Привата и других банков, где есть невозврат кредитов", - отметил он, говоря об итогах 50 дней работы правительства.

Ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова подводила итоги визита украинской делегации в США.

Как известно, Маркарова отметила, что прогресс в переговорах Украины с МВФ достигается быстрее, чем раньше.

Миссия Международного валютного фонда в течение ближайших недель вновь прибудет в Украину для обсуждения новой программы расширенного финансирования EFF