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Суббота, 19.10.2019
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"Кернел" разместил евробонды на $300 млн со ставкой купона 6,5%

"Кернел" разместил евробонды на $300 млн со ставкой купона 6,5%
23:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:"Кернел" разместил еврооблигации на $300 млн.

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, разместил еврооблигации на $300 млн со ставкой купона 6,5% и погашением 17 октября 2024 года.

Согласно сообщению "Кернела" на сайте Варшавской фондовой биржи (WSE), бумаги были проданы по цене 99.475% от номинала.

Новые еврооблигации подучили рейтинг "BB-" от Fitch и "B" от S&P.

Напоминаем, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило новым еврооблигации Kernel Holding S.A. окончательный приоритетный необеспеченный рейтинг "BB-" с рейтингом восстановления "RR4" (50%).

"Кернел" в январе 2017 года разместил еврооблигации на $500 млн. Срок обращения дебютных еврооблигаций "Кернела" до 31 января 2022 года, ставка купона установлена на уровне 8,75% годовых.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

"Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает экс-депутат Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

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Fitch, Еврооблигации, Кернел, Евробонды.
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