НБУ хочет провести очистку украинских банков от неработающих кредитов

Новости Бизнеса:НБУ и Всемирный банк обговорили очистку банков Украины от неработающих кредитов.

Представители Национального банка Украины и Всемирного банка во время встречи в Вашингтоне обсудили очистку банков Украины от неработающих кредитов.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.

"Еще одна важная встреча в Вашингтоне - с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером. Обсудили очистку банковского сектора Украины от неработающих кредитов как один из необходимых шагов для оживления кредитования бизнеса", - указали в НБУ.

Также указано, что глава НБУ Яков Смолий встретился с руководителем международного депозитария Clearstream, "линк" с которым начал работать 5 месяцев назад и уже имеет большие результаты в виде активного притока средств нерезидентов в гривневый государственный долг, а также с руководителями центробанков Австрии, Швеции и Сингапура.