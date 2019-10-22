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Минэкономики обновило прогноз роста ВВП и инфляции на 2020 год

Минэкономики обновило прогноз роста ВВП и инфляции на 2020 год
09:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:В Минэкономики дали прогнозы на 2020 год по росту экономики и инфляции в Украине.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает роста ВВП в 2020 году на 3,7%, сообщил заместитель главы ведомства Сергей Николайчук.

"На следующий год мы ожидаем ускорения роста до 3,7%", - сказал Николайчук в ходе пресс-брифинга во вторник.

Как отметил глава министерства, обновленный макроэкономический прогноз будет опубликован после его утверждения на правительственном заседании.

В свою очередь министр развития экономики Тимофей Миловановв обновленном макроэкономическом прогнозе на 2020 год предполагает, что рост валового внутреннего продукта Украины может составить как 3,7% (консервативный сценарий), так и 4,8% (оптимистический сценарий).

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Об этом он заявил во время брифинга относительно обновленного макроэкономического прогноза на следующий год.

"С нашей точки зрения, 3,7 – это консервативный сценарий. Если будет больше внешних и внутренних инвестиций и финансовая система Украины начнет кредитовать активно реальный сектор, а это зависит от бизнес-климата. Если бизнес-климат будет продолжать улучшаться, инвестиции будут расти, то экономический рост может быть выше", - сказал он.

"4,8 мы ставим в оптимистическом сценарии, но это сценарии. Мы не можем дать распределение, с какой вероятностью какой сценарий произойдет", - добавил он.

При этом министр отметил, что разница между прогнозами обусловлена уровнем инвестиций в экономику.

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в базовом макроэкономическом прогнозе на 2020 год закладывает показатель инфляции в 5,5%.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук во время брифинга, посвященного новому макропрогнозу, который подготовило министерство.

"Министерство экономики пересматривает прогноз по инфляции в сторону снижения, приближает его к целям Национального банка. Мы, как и Национальный банк, считаем, что уже в следующем году инфляция снизится до целевого коридора. По потребительской инфляции на конец следующего года мы ожидаем 5,5%", - сказал он.

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ВВП, Минэкономики, Сергей Николайчук.
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