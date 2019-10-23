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Отопительный сезон: Гончарук назвал города, у которых могут возникнуть проблемы

Отопительный сезон: Гончарук назвал города, у которых могут возникнуть проблемы
19:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Гончарук назвал города, у которых могут возникнуть проблемы в начале отопительного сезона.

Кабинет министров перед началом отопительного сезона контролирует уровень расчетов городов за энергоресурсы.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сказал Премьер-министр Алексей Гончарук.

"В Украине традиционно очень изношена инфраструктура. Мы ожидаем, что ситуация с авариями, с нештатными ситуациями в разных городах будет повторяться. Каждый город готов к отопительному сезону по-своему. Ситуации в разных городах очень разные, и роль местного самоуправления - мэра, городской совета - чрезвычайно высока. На уровне государства мы контролируем, чтобы у городов не было проблем с расчетами с монополистами. На этом уровне проблем мы не видим, кроме нескольких городов Смела, Новый Роздол", - сказал Гончарук.

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По его словам, правительство уже вмешалось в урегулирование ситуации с этими городами, и проблема может решиться в ближайшее время.

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Отопительный сезон, Смела, Алексей Гончарук, Новый Роздол.
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