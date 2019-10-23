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"Птички вылетели с Кабмина": украинское мясо продолжит экспансию на рынки ЕС

"Птички вылетели с Кабмина": украинское мясо продолжит экспансию на рынки ЕС
20:25 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Кабмин одобрил изменения в Соглашение с ЕС для увеличения беспошлинных квот на экспорт птицы.

Правительство одобрило проект изменений в Соглашение об ассоциации, которые предусматривают, что беспошлинные квоты на экспорт мяса птицы в ЕС со следующего года начнут увеличиваться с 20 до 70 тыс. тонн.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Этим решением мы находим новый баланс в торговле с ЕС по конкретным позициям. Но это важно не только по мясу птицы, успех в экспорте которого обеспокоил наших европартнеров. Баланс нужен и в торговле другими товарами. Наша торговля с ЕС должна не только расти, но и быть сбалансированной по всем позициям", - написал Кулеба в Facebook.

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По его словам, заключение соглашения – доказательство того, что торговые отношения с ЕС развиваются динамично, а стороны готовы обновлять Соглашение, когда меняется спрос.

"Именно поэтому успех кейса с расширением квот на мясо птицы так важен. Он открывает путь к более комплексному пересмотру преференциальных условий торговли. Этот кейс показал, что стороны не должны ждать 2021 года для обновления Соглашения. Уже в этом году мы будем об этом говорить во время заседаний совместных институтов", - написал он.

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Как известно, в марте Еврокомиссия достигла договоренности с Украиной об изменении соглашения о зоне свободной торговли с целью ограничить неконтролируемый ввоз курятины в ЕС.

Решение касалось ситуации, которой недовольны европейские фермеры. Речь идет о найденном украинской компанией "Мироновский хлебопродукт" способе обойти жесткие ограничения на импорт куриного филе в ЕС.

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В конце концов, Евросоюз увеличил беспошлинные квоты на курятину из Украины и закрыл лазейку компании миллиардера Юрия Косюка.

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ЕС, Мясо, Птица, Курятина, Дмитрий Кулеба.
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