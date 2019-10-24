Каким будет ВВП: новый макроэкономический прогноз Минэкономики

Новости Бизнеса:Минэкономики улучшило оценку роста ВВП в 2019 г. с 2,8% до 3,5%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства улучшило оценку роста экономики Украины в 2019 году с 2,8%, заложенных в майском макропрогнозе, до 3,5%, свидетельствует обновленный макроэкономический прогноз.

Как указано в материалах на сайте министерства, консервативный сценарий развития экономики предусматривает рост реального ВВП в 2020 году на 3,7% вместо прежних 3,3%, однако оценка роста экономики в последующие два года не изменилась.

Согласно предположениям Минэкономики, в 2021-м рост экономики ожидается на уровне на 3,8%, в 2022-м – на 4,1%.

По данным министерства, консервативная оценка роста инфляции – 5,5% в 2020 году, 5,3% - в 2021-м и 5,1% в 2022 году.

"Допущения относительно среднегодового обменного курса – 27 грн/$ в 2020 году, 27,2 грн/$ в 2021-м и 27,5 грн/$ в 2022 году", - указало Минэкономики.

Оптимистическая оценка роста ВВП в 2020 году – 4,8%, в 2021 – 5,5%, в 2022 – 6,5%. Тогда как инфляция по оптимистическому сценарию будет составлять 5,8% в 2020-м и по 5% в последующие два года, указано в материалах Минэкономики.

Что касается оценки среднегодового обменного курса по оптимистическому сценарию, то в 2020 году он ожидается на уровне 24,8 грн/$, 23,9 грн/$ в 2021 году и 24,2 грн/$ в 2022-м.

По оценкам Минэкономики, средняя заработная плата в долларах вырастет с 408,6$ в 2019 году до 471,6$ в 2020-м.

В то же время номинальный ВВП из-за укрепления гривни и снижения инфляции будет расти медленнее – 4,022 трлн грн в 2019, 4,5 трлн грн - в 2020м, тогда как майский прогноз предусматривал 4,35 трлн грн и 4,55 трлн грн соответственно.