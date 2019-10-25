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Экспорт сельхозпродукции в Европу значительно увеличился

Экспорт сельхозпродукции в Европу значительно увеличился
11:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Украина увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции в ЕС почти на 2 миллиарда евро.

По статистике ЕС, в течение 2019 года Украина увеличила поставки сельскохозяйственной продукции в Европу почти на 2 млрд евро - до 6,089 млрд евро.

Соответствующие официальные данные обнародованы в очередном отчете ЕС в торговле сельскохозяйственной продукцией с третьими странами, полный текст которого обнародован на сайте Еврокомиссии.

"Объем аграрного и продовольственного импорта в августе 2019 года по сравнению с августом 2018 года больше всего вырос из Украины (+198 млн евро, +10%) и Канады (+74, +57%)... Украина и США также продемонстрировали наибольший рост импорта в ЕС в годовом измерении с сентября 2018 года по август 2019 года. Среди важнейших направлений европейского импорта из третьих стран за 12 месяцев (в млрд. евро) были США (12,4), Бразилия (11,8), Украина (7,0), за которыми следуют Китай (6,1) и Аргентина (5,2)", - говорится в статистической сводке.

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В общей статистике по торговле ЕС сельскохозяйственной продукцией с третьими странами Украина заняла 16 позицию как потребитель европейского импорта с показателем в 2,278 миллиарда евро с сентября 2018 года по август 2019 года (прирост на 295 миллионов евро по сравнению с прошлым годом), и 3-е место по объемам экспорта украинской продукции в ЕС на сумму в 6,089 млрд. за этот же период (рост на 1,921 миллиарда евро по сравнению с соответствующим периодом 2017-18 гг.).

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Украина, Экспорт, ЕС.
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