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В аэропорту "Борисполь" против госуправления или концессии

В аэропорту "Борисполь" против госуправления или концессии
15:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook Аэропорт Борисполь

Новости Бизнеса:Руководство аэропорта "Борисполь" решительно против приватизации или концессии, поскольку он платит большую сумму налогов и больше не является убыточным.

Международный аэропорт "Борисполь" сможет принести больше пользы, оставшись в госсобственности, заявил заместитель генерального директора аэропорта "Борисполь" по коммерческой деятельности и стратегическому развитию Георгий Зубко в ходе дебатов "Государственные инфраструктурные монополии: оставить нельзя приватизировать".

"На сегодняшний день мы считаем, что аэропорт "Борисполь" пока не стоит продавать или передавать в концессию. Еще четыре года назад он был убыточным и, наверное, его можно было бы приватизировать. Но сегодня он платит в бюджет несколько миллиардов гривень. И мы как менеджмент говорим, что это далеко не предел: развяжите наши руки корпоратизацией и мы покажем результат", - заявил он.

Зубко также подчеркнул, что передача в концессию "Борисполя" определенно не должна быть приоритетом для государства, поскольку есть большое количество региональных аэропортов.

Он также отметил, что руководство "Борисполя" поддерживает идею того, что госуправление не является эффективной управленческой моделью и настаивает на необходимости завершения корпоратизации аэропорта.

В декларации гендера "Борисполь" нашлось множество нестыковок

Зубко также отметил, что в авиаотрасли концессия - более удачный инструмент, чем приватизация.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины готовит пилотные проекты по передаче в концессию региональных аэропортов, сообщил журналистам в кулуарах министерства министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Ранее Министерство инфраструктуры под руководством Владимира Омеляна планировало передать в концессию международные аэропорты "Борисполь" и "Львов" им. Данила Галицкого с привлечением региональных аэропортов, сообщается на сайте министерства.

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Все по теме:

Приватизация, Аэропорт "Борисполь", Борисполь, Концессия, Георгий Зубко.
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