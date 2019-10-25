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В Украине рост дефицита бюджета и снижение объема погашений

В Украине рост дефицита бюджета и снижение объема погашений
19:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Госбюджет Украины за 9 мес. сведен с дефицитом, погашения также были ниже ожидаемого уровня.

Государственный бюджет Украины за январь-сентябрь 2019 года сведен с дефицитом 20,675 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 26,12 млрд грн, сообщила Государственная казначейская служба (ГКС) в пятницу.

Согласно данным на сайте ведомства, заимствования за указанный период составили 352,27 млрд грн по сравнению с запланированными 388,513 млрд грн, в том числе внешние - 56,225 млрд грн.

Погашения в январе-сентябре этого года также были ниже ожидаемого уровня – 297,83 млрд грн по сравнению с запланированными 315,46 млрд грн, в том числе внешние – 80,87 млрд грн.

Приватизация принесла 398 млн грн при плане в 13,36 млрд грн, свидетельствуют данные казначейства.

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Госбюджет за девять месяцев получил 739,75 млрд грн доходов, в том числе 650,834 млрд грн по общему фонду. Расходы госбюджета за этот период составили 758,75 млрд грн, в том числе по общему фонду – 679,732 млрд грн.

Как указано в отчете Госказначейства, местные бюджеты закрыли отчетный период с профицитом 29,415 млрд грн при профиците общего фонда в 68,34 млрд грн.

Как свидетельствуют данные Госказначейства, свободный бюджет за январь-сентябрь выполнен с профицитом 8,74 млрд грн, в том числе профицит общего фонда составил 42,28 млрд грн.

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Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.

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Доходы, Госказначейство, Дефицит бюджета, ГКС, Госбюджет-2019.
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