Скачать
Пятница, 25.10.2019
Министр обороны: Мы договорились с генсеком НАТО о дорожной карте
Министр обороны: Мы договорились с генсеком НАТО о дорожной карте
Похитительница младенца вместо тюрьмы попала под домашний арест
Похитительница младенца вместо тюрьмы попала под домашний арест
Заявка сборной Украины на матчи против Эстонии и Сербии
Заявка сборной Украины на матчи против Эстонии и Сербии
Xiaomi представит еще один флагманский смартфон до конца 2019 года
Xiaomi представит еще один флагманский смартфон до конца 2019 года

Игорный бизнес привлечет до 9 млрд в бюджет - Маркарова

Игорный бизнес привлечет до 9 млрд в бюджет - Маркарова
21:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Консервативные прогнозы Минфина ожидают доходы 5-9 миллиардов гривень после легализации игорного бизнеса.

По консервативным расчетам доход от игорного бизнеса может составлять 5-9 миллиардов гривень.

Об этом сказала министр финансов Оксана Маркарова в интервью lb.ua.

"По нашим консервативным расчетам, это (доход от игорного бизнеса - ред.) 5-9 миллиардов гривень ресурса, который может быть полноценно мобилизован, если всё заработает", - отметила она.

В то же время она отметила, что законопроект об игорном бизнесе доработан и передан в Верховную Раду.

"Это же касается и законопроекта о легализации добычи янтаря. Это реалистические доходы, которые могут быть заложены в проект бюджета", - добавила министр.

По её словам, доход от законопроекта о добыче янтаря в настоящее время ещё рассчитывается.

Легализация игорного бизнеса: Нардеп "Слуги народа" говорит о "коррупционных "мутках" в Раде"

Как сообщалось, 18 октября Верховная Рада зарегистрировала разработанный Кабинетом министров проект закона о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, который получил номер 2285.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минфин, Янтарь, Игорный бизнес, Оксана Маркарова, Добыча янтаря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
02 Дайджест главных новостей Украины и мира 24 октября
03 Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках
04 "Мисс Украина Вселенная 2019": известно имя победительницы и яркие фото
05 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Укрсоцбанк&quot; лишился лицензии НБУ: причины
"Укрсоцбанк" лишился лицензии НБУ: причины
Зеленский решил сэкономить бюджет на чиновниках
Зеленский решил сэкономить бюджет на чиновниках
В ЦИК ответили, возможны ли выборы на Донбассе
В ЦИК ответили, возможны ли выборы на Донбассе
Звезду &quot;Гарри Поттера&quot; Эмму Уотсон подловили с ее новым возлюбленным (Фото)
Звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон подловили с ее новым возлюбленным (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь