Скачать
Вторник, 29.10.2019
В Золотом началось разведение сил
В Золотом началось разведение сил
Ударят по кошельку: как будут наказывать депутатов-прогульщиков
Ударят по кошельку: как будут наказывать депутатов-прогульщиков
Динамо - Шахтер: анонс и прогноз на матч Кубка Украины
Динамо - Шахтер: анонс и прогноз на матч Кубка Украины
Ведущий Тимур Мирошниченко рассекретил пол второго ребенка
Ведущий Тимур Мирошниченко рассекретил пол второго ребенка

Долги по зарплате: украинцам задолжали более 3 миллиардов гривень

Долги по зарплате: украинцам задолжали более 3 миллиардов гривень
10:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Задолженность работникам экономически активных предприятий возросла на 18,8%.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2019 года увеличилась по сравнению с августом на 11,5% и на 1 октября этого года составила 3,141 миллиарда гривень.

Об этом сообщила Государственная служба статистики. В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 октября текущего года составила 1,97 миллиарда гривень, что на 18,8% больше показателя на 1 сентября.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Реальная зарплата украинцев выросла почти на 10%: где и у кого

Как сообщалось, с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 4173 гривень с 3723 гривень. Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2019 года выросла по сравнению с сентябрем прошлого года на 18,2% – до 10687 гривень.

Национальный банк ожидает замедление темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году соответственно, или на 7% и 5% – в реальном выражении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Зарплата, Кабмин, Долги по зарплате, Реальная зарплата.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полезен ли плавленый сыр: ответ диетологов
02 Кофе по утрам: удовольствие или опасность
03 Газовые переговоры, дискредитация "Азова" и другие главные новости Украины и мира 28 октября
04 Гороскоп на завтра, 29 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Названы продукты, ускоряющие процесс метаболизма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Долги по зарплате: украинцам задолжали более 3 миллиардов гривень
Украинцам задолжали более 3 миллиардов гривень
Ситуация на Донбассе: террористы 16 раз нарушили режим прекращения огня
Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня
Прогноз погоды на вторник: на Украину наступает холод с туманами и дождями
На Украину наступает холод с туманами и дождями
Хэллоуин 2019: все, что нужно знать о Ночи накануне Дня всех святых
Хэллоуин 2019: все, что нужно знать о Ночи накануне Дня всех святых
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь