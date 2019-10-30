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Нафтогаз: Украина переживет зиму без транзита газа

Нафтогаз: Украина переживет зиму без транзита газа
13:33 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:В Нафтогазе заверили, что страна успешно пройдет зиму при любом сценарии развития ситуации.

Украина стабильно пройдет отопительный сезон даже при отсутствии транзита газа из России и при ограничении импорта газа из европейских стран.

Об этом на брифинге с премьер-министром Алексеем Гончаруком заявил первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома.

"Независимо от погодных условий, независимо от сценария, который может развиваться с транзитом природного газа, группой "Нафтогаз" при участии оператора газотранспортной системы и "Укртрансгаза" неоднократно проводились учения, на которых моделировались разные сценарии как погодных условий, так и разные сценарии потребления. Также мы моделировали и отсутствие транзита, и ограничение импорта природного газа из европейских стран. Любой сценарий подтверждает, что мы устойчиво проходим отопительный сезон", - сказал он.

По его словам, Украина на сегодня накопила 21,7 миллиарда кубических метров газа в своих подземных хранилищах, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 17 миллиардов кубометров.

Украина закачала рекордный объем газа на зиму

Присутствовавший на встрече министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель добавил, что запасы угля практически сравнялись с прошлогодними.

Как сообщалось, в начале октября Кабинет министров Украины создал рабочую группу под председательством министра развития громад и территорий Алены Бабак для нормального запуска отопительного сезона в стране.

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Нафтогаз, Укртрансгаз, Отопительный сезон, Отопление, Транзит газа.
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