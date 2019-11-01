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В Минагро отчитались о количестве намолоченных зерновых

В Минагро отчитались о количестве намолоченных зерновых
17:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Украина к 1 ноября намолотила 67 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Украина по состоянию на 1 ноября намолотила 66,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 14,1 млн га при средней урожайности 47,2 ц/га, сообщил информационно-аналитический портал АПК Украины.

По его данным, кукурузы намолочено 26,7 млн тонн с площади 3,9 млн га (78% к прогнозу), проса - 155 тыс. тонн с 83 тыс. га (93%), гречихи - 87 тыс. тонн с 66 тыс. га (97%). Ранних зерновых и зернобобовых культур собрано 39,2 млн тонн с площади 9,96 млн га.

Кроме того, намолочено 14 млн тонн подсолнечника с 5,7 млн га (98%), сои – 3,6 млн тонн с 1,5 млн га (97%), сахарной свеклы собрано 7,8 млн тонн с площади 178 тыс. га (81%).

По состоянию на 1 ноября украинские аграрии провели сев озимых зерновых под урожай 2020 года на площади 6,8 млн га, или 94% к прогнозу, из которых посеяно: озимой пшеницы – 5,8 млн га (94%), ржи - 120 тыс. га (99%), озимого ячменя - 890 тыс. га (97%).

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Помимо этого посеян озимый рапс на площади 1,1 млн га (100%).

Как сообщалось, урожай зерновых и зернобобовых в Украине в 2018 году составил 70,1 млн тонн. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует урожай зерновых в 2019 году на уровне 72,6 тыс. тонн.

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АПК, Зерновые, Минагро.
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