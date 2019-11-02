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Украина приступила к отбору газа из подземных хранилищ

Украина приступила к отбору газа из подземных хранилищ
13:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Сначала НАК "Нафтогаз Украины" планировал сделать запасы не менее 20 млрд кубометров.

В Украине из-за похолодания начался отбор газа из хранилищ.

Об этом в Facebook написал председатель ООО "Оператор ГТС" Сергей Макогон.

"В Украину пришло похолодание и включилось ТКЭ. Как результат потребление увеличилось до 110 млн в сутки. Поэтому начался отбор газа из ПХГ - 20 млн в сутки. Газа в хранилищах этого года достаточно для прохождения всей зимы - 21,785 млрд кубометров. Однако я все равно призываю всех экономно использовать энергоресурсы, особенно тепло", - написал Макогон.

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Как сообщалось, из-за теплой погоды и угрозы прерывания транзита российского газа закачки голубого топлива в хранилища продолжались в этом году максимально долго. Сначала НАК "Нафтогаз Украины" планировал сделать запасы не менее 20 млрд кубометров.

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Газ, Газовые хранилища, Сергей Макогон.
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