Госбюджет 2020: в СНБО обсудили предложения к проекту

Новости Бизнеса:В СНБО рассмотрели все предложения к проекту госбюджета-2020.

Совет национальной безопасности и обороны Украины обсудил предложения к проекту государственного бюджета 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

Отмечается, что утвердил решение относительно предложений к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" по статьям, касающимся обеспечения национальной безопасности и обороны.

Соответствующее решение обсудили на заседании в субботу, 2 ноября.

Известно, что Кабмин намерен до 3 ноября внести в парламент проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению.

Напомним, Маркарова анонсировала дату рассмотрения Госбюджета-2020