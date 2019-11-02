Госбюджет 2020: в СНБО обсудили предложения к проекту

Совет национальной безопасности и обороны Украины обсудил предложения к проекту государственного бюджета 2020 года.
Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.
Отмечается, что утвердил решение относительно предложений к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" по статьям, касающимся обеспечения национальной безопасности и обороны.
Соответствующее решение обсудили на заседании в субботу, 2 ноября.
Известно, что Кабмин намерен до 3 ноября внести в парламент проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению.
Напомним, Маркарова анонсировала дату рассмотрения Госбюджета-2020