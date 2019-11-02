В Германии около 2 млн долларовых миллионеров

Новости Бизнеса:В ФРГ насчитывается 2,2 миллиона миллионеров.

В Германии насчитывается около 2 миллионов долларовых миллионеров, в руках которых сконцентрирована почти треть всего богатства.

Такие данные приведены в годовом анализе Global Wealth Report.

«В Германии насчитывается 2,2 миллиона миллионеров, что составляет 16% от общего количества по Европе», - говорится в документе.

Неравенство в Германии, отмечают авторы доклада, больше, чем в других крупных западноевропейских странах. Один процент немцев имеет на руках 30 процентов всех состояний в стране, тогда как доля тех, чьи доходы меньше 10 тысяч долларов, составляет 41%. Итак коэффициент Jini в ФРГ составляет 82% (для сравнения: 67% в Италии и 70% во Франции, в Великобритании - 75%).

По данным Statista, большинство богачей живет в Гессене и Баден-Вюртемберге.

«Четкий лидер» здесь - район Хохтайнускрайс на севере Франкфурта, там на 360 жителей приходится один, кто имеет доход 1миллион и более евро. Одной из причин такой ситуации может быть то, что там проживают и чувствуют себя особенно комфортно многие банкиры и распорядители средств из расположенного рядом Франкфурта-на-Майне.

На втором месте - Баден-Баден. В этом городе проживает около 54 тысяч жителей, каждый 500-й из которых зарабатывал минимум миллион евро.

Города с самой высокой «плотностью» очень состоятельных граждан - Штутгарт, Франкфурт-на-Майне и Мюнхен.