Минэкономики внедряет систему мониторинга оборота земель в Украине

Новости Бизнеса:В министерстве указали, что дальнейшие шаги внедрения системы заключаются в обеспечении обмена данными между государственными реестрами

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 4 ноября презентовало концепт системы мониторинга использования и оборота земли в Украине.

Согласно сообщению на сайте министерства в понедельник, система мониторинга будет содержать информацию о переходе прав на землю, владельцах, стоимость сделок купли-продажи и аренды, и тому подобное. Также с ее помощью можно будет получить информацию о концентрации земель в одних руках, отметили в Минэкономики.

В министерстве указали, что дальнейшие шаги внедрения системы заключаются в обеспечении обмена данными между государственными реестрами (Госгеокадастр, Реестр имущественных прав, Реестр юридических лиц и т.п.) и создании программного продукта, который будет анализировать эти данные.

"Система земельного мониторинга позволит видеть онлайн, что происходит с землепользованием и собственностью на землю, как она меняется, где обрабатывается, уплачиваются ли налоги и тому подобное. Такое нововведение сделает земельные относить прозрачными и контролируемыми. Вскоре представим дорожную карту реализации проекта", - цитируется в сообщении министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.