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Для населения подорожает электроэнергия
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Для населения подорожает электроэнергия

Для населения подорожает электроэнергия
11:48 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Новый глава Нацкомиссии по тарифам Валерий Тарасюк заявил о неизбежности роста цен на электроэнергию для населения.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк считает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова".

"У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование и можно доказать это на простом примере. Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, за нас его платит хлебозавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебозавод еще и теряет конкурентоспособность — и это цепная реакция", — сказал Тарасюк.

Глава НКРЭКУ считает существование разного тарифа на электроэнергию для населения и для бизнеса "раковой опухолью для украинской экономики".

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"Другого пути, чем выровнять цены для населения и для промышленности в долгосрочной и даже в среднесрочной перспективе не существует", — считает Тарасюк.

Напомним, обновленный состав Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, избрал Валерия Тарасюка главой НКРЭКУ.

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Все по теме:

Электроэнергия, Электричество, Свет, Нацкомиссия по тарифам.
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