Украина будет импортировать газ через Балканы

Новости Бизнеса:"Укртрансгаз" завершил модернизацию газоизмерительной станции "Гребеники" (Одесская область).

Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) "Гребеники" на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

Работы выполнены в соответствии с меморандумом о сотрудничестве с операторами ГТС Болгарии, Румынии и Греции, который предусматривает обеспечение транспортировки газа через трансбалканские трубопроводы в реверсном направлении по территории этих стран в Украину и Молдавию.

Проектная мощность станции после модификации составляет 70 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 4 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Молдовы.

Сообщается, что в 2018 году Укртрансгаз успешно провел оценку спроса на входные мощности в Украину из Румынии и подтвердил экономическую целесообразность создания таких мощностей на трансбалканском маршруте.

Готовность объекта к работе проверили и подтвердили представители смежного оператора ГТС "Молдовагаз", подписав соответствующий акт.