Замминистра экономики: Никакая квота фактически не останавливает экспорт в ЕС

Новости Бизнеса:Тарас Качка рассказал, что Украина экспортирует в страны Европейского Союза больше продукции аграрного сектора, чем это предусмотрено выданными ЕС квотами,

Торговый представитель Украины - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка на брифинге после конференции ”Торговые войны: искусство защиты” заявил, что Украина продает в ЕС больше агропродукции, чем предусмотрено квотами.

“Никакая квота фактически не останавливает экспорт в ЕС - мы продаем больше, чем предусмотрено квотами. Мы особенно активны где-то в десяти квотах, но потихоньку забираем все больше квот. Но это зависит не от условий торговли, а от того, насколько украинские производители вообще развивают экспорт в ЕС”, - сказал он.

Торгпред добавил, что единственная проблема - квоты на курятину, но уже скоро Украина ратифицирует соглашение с ЕС об увеличении более чем в три раза квот на этот вид продукции.

“Соглашение уже подписано. Украина имеет обязательство его ратифицировать, это будет сделано согласно украинским национальным процедурам”, - сказал Качка.

Как сообщалось ранее, 24 октября Кабинет министров Украины утвердил для ратификации Верховной Радой изменения в Соглашение об Ассоциации между Украиной и Европейским Союзом о постепенном увеличении квот на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины с 20 до 70 тыс. тонн с 2020 года.

По состоянию на 2 сентября Украина на 100% исчерпала тарифные импортные квоты ЕС на мед, сахар, ячменную крупу и муку, обработанный крахмал, обработанные томаты, виноградные и яблочные соки, кукурузу и пшеницу.