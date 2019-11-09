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В Кабмине рассказали, когда пересчитают пенсии

В Кабмине рассказали, когда пересчитают пенсии
07:24 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:По словам министра, рост минимальной пенсии означает увеличение платежей в Пенсионный фонд.

Перерасчет пенсии планируется провести с апреля месяца. Об этом вечером в пятницу, 8 ноября, сообщила министр финансов Оксана Маркарова в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, в следующем году ситуация с пенсиями улучшится.

"Когда мы говорим о следующем годе - цифры гораздо лучше. Пенсия: перерасчет пенсии с апреля месяца планируемый. Мы это увидим. Трансферт из государственного бюджета в Пенсионный фонд существенно увеличен - 173 миллиарда. Это то, что бюджет помогает Пенсионному фонду", - заявила Маркарова.

Маркарова: Через два года планируем снизить госдолг Украины до 40% ВВП

Она также отметила, что рост минимальной пенсии означает увеличение платежей в Пенсионный фонд.

Напомним, несколькими днями ранее Зеленский поручил ввести е-пенсии до конца текущего года.

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Пенсионный фонд, Пенсионеры, Пенсии, Оксана Маркарова.
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