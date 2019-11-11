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Украина увеличила объем экспорта сливочного масла в Молдову

Украина увеличила объем экспорта сливочного масла в Молдову
00:01 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Украина экспортировала в Молдову сливочного масла на 2 млн долларов.

В течение октября 2019 Украина экспортировала в Республику Молдова сливочного масла на сумму почти 2 миллиона долларов.

Об этом сообщает таможенная статистика.

В течение октября Украина экспортировала в Молдову сливочного масла на сумму 1,94 млн долларов, а в целом с начала года в эту страну было направлено 11,6% всего экспорта продукта на общую сумму пона 7,8 млн долларов. Такие объемы экспорта вывели Молдову на вторую позицию в списке стран, которые покупают украинское сливочное масло. Первое остается за Азербайджаном, хотя в октябре объемы экспорта в эту страну упали до 929 тыс. долларов, всего же с начала года туда было поставлено масла на более 10,50 млн долларов (15,59% от общего объема импорта). Кроме того, украинское сливочное масло покупает и Грузия, получает 10,49% от всего экспорта (с начала года стоимость поставок составила более 7 млн долларов).

Импортирует Украина больше сливочного масла из Нидерландов (48,78% от всего импорта на сумму более 4,9 млн долларов), Германии (16,25 от всего импорта на сумму более 1,6 млн долларов) и Польше (11,53% от всего импорта на сумму более 1,1 млн долларов).

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Молдова, Экспорт, Сливочное масло.
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