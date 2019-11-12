"Антонов" продал самолет впервые за 4 года

Новости Бизнеса:Украинский авиапроизводитель поставит Ан-178 для Национальной полиции Перу.

Подписав контракт с Перу, Украина открывает рынок Латинской Америки для нового поколения грузовых самолетов "Антонов".

С украинской стороны контракт подписало предприятие-спецэкспортер ГП Спецтехноэкспорт. Размер контракта - 65 миллионов долларов.

Также идут переговоры с другими странами этого региона.

Новый Ан-178 заменит на службе полиции Перу Ан-32Б.

Для каких целей будет предназначен самолет в Перу: перевозка личного состава (100 человек); воздушное десантирование личного состава (84 человека); перевозка пассажиров (80 человек); доставка грузов (до 18 тонн); воздушное десантирование грузов; эвакуация раненых с возможностью оказания медицинской помощи (40 человек).

Самолет Ан-178 — украинский ближнемагистральный транспортный самолёт, грузоподъёмностью 18 тонн. Создание самолета началось в 2010 году на базе пассажирского Ан-148, первый полет самолет совершил 7 мая 2015. Дальность полета - 5,5 тыс. км. Самолет может садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе с грунтовым покрытием, что делает его пригодным и для обороны.