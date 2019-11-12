Скачать
Вторник, 12.11.2019
"Янтарный" законопроект принят: что грозит черным копателям
"Янтарный" законопроект принят: что грозит черным копателям
В ПЦУ назвали действенный способ защиты от инфекций
В ПЦУ назвали действенный способ защиты от инфекций
Зозуля признан лучшим футболистом месяца в Альбасете
Зозуля признан лучшим футболистом месяца в Альбасете
Сериал "Титаны" от DC продлили на третий сезон (Видео)
Сериал "Титаны" от DC продлили на третий сезон (Видео)

"Антонов" продал самолет впервые за 4 года

"Антонов" продал самолет впервые за 4 года
15:04 Сегодня Телеграф Фото: Антонов

Новости Бизнеса:Украинский авиапроизводитель поставит Ан-178 для Национальной полиции Перу.

Подписав контракт с Перу, Украина открывает рынок Латинской Америки для нового поколения грузовых самолетов "Антонов".

С украинской стороны контракт подписало предприятие-спецэкспортер ГП Спецтехноэкспорт. Размер контракта - 65 миллионов долларов.

Также идут переговоры с другими странами этого региона.

Новый Ан-178 заменит на службе полиции Перу Ан-32Б.

Для каких целей будет предназначен самолет в Перу: перевозка личного состава (100 человек); воздушное десантирование личного состава (84 человека); перевозка пассажиров (80 человек); доставка грузов (до 18 тонн); воздушное десантирование грузов; эвакуация раненых с возможностью оказания медицинской помощи (40 человек).

МВД планирует закупить самолеты в ГП "Антонов"

Самолет Ан-178 — украинский ближнемагистральный транспортный самолёт, грузоподъёмностью 18 тонн. Создание самолета началось в 2010 году на базе пассажирского Ан-148, первый полет самолет совершил 7 мая 2015. Дальность полета - 5,5 тыс. км. Самолет может садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе с грунтовым покрытием, что делает его пригодным и для обороны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Перу, Промышленность, Самолет, Завод, Антонов, Ан-178.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Осенний маникюр 2019: ТОП-7 лучших цветов лака для коротких ногтей (Фото)
02 Назван овощ для снижения артериального давления
03 Полнолуние 12 ноября: какие знаки зодиака в опасности
04 Итоги дня 11 ноября: увольнение Геруса и рост цены на газ
05 Маникюр 2019: актуальные тенденции и стильные тренды ноября (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил нового главу Полтавской ОГА
Зеленский назначил нового главу Полтавской ОГА
&quot;Антонов&quot; продал самолет впервые за 4 года
"Антонов" продал самолет впервые за 4 года
Рынок земли: что думают украинцы
Рынок земли: что думают украинцы
&quot;Очень переживаю за Настю&quot;: почему продюсер &quot;Ласкового мая&quot; раскрывает подробности состояния актрисы
Андрей Разин раскрывает правду о здоровье Заворотнюк
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь