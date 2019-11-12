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Какая стоимость продуктов по состоянию на 12 ноября 2019 года

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Какая стоимость продуктов по состоянию на 12 ноября 2019 года
20:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия изменились:

Средняя цена на батон была - 14,40 грн. На этой неделе цена - 15,12 грн.

Средняя цена на черный хлеб была - 21,25 грн. Цена на этой неделе - 20,92 грн.

Цена на белый хлеб была 20,08 грн. Цена на этой неделе не изменилась.

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,90 грн. На этой неделе цена ниже - 14,50 грн.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты практически не изменились:

Средняя цена за пакет молока (900 г) была 28,01 грн. На этой неделе цена осталась прежней.

Кефир (900 г) стоил 27,06 грн. Цена на этой неделе не изменилась.

Цена за пачку масла (200 г) была - 42,58 грн. Цена на этой неделе - 42,25 грн.

Сметану (350 г) можно было купить за 23,05 грн. На этой неделе цена выше - 24,20 грн..

Цена за творог (180 г) была 23,05 грн. На этой неделе цена осталась такой же.

Мясные продукты:

Цена на мясные продукты на этой неделе изменилась:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 139,19 грн. Цена на этой неделе та же.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 103,69 грн. Цена на этой неделе - 103,44 грн.

Курятина филе (1 кг), стоило - 112,45 грн. Цена на этой неделе - 105,95 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 119,90 грн. На этой неделе та же цена.

Крупы:

Цены на крупы на этой неделе немного изменились:

Цена за 1 килограмм гречки была - 28,34 грн. На этой неделе цена прежняя.

Цена на рис (1 кг) была - 23,80 грн. Цена на этой неделе осталась прежней.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,06 грн. Цена на этой неделе - 15,52 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 12,99 грн. На этой неделе цена та же.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров изменилась:

Цена на яйца (10 шт.) была - 25,87 грн. Цена на этой неделе - 24,91 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 31,93 грн. На этой неделе цена - 33,84 грн.

Сахар (1 кг) стоил- 14,03 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Соусы и специи

Стоимость соусов и специй на этой неделе не изменились.

За соль (1,5 кг) требовали - 8,89 грн. Цена на этой неделе прежняя.

Стоимость перца черный горошек (10 г) была - 5,53 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Цена на майонез 67% (380 г) была - 16,55 грн. На этой неделе средняя стоимость не изменилась.

Кетчуп (270 г) стоил - 10,36 грн. Стоимость на этой неделе - 10,84 грн.

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