В Минэкономики сказали, сколько будет стоить гектар украинской земли

Новости Бизнеса:Парламент 12 ноября планировал рассмотреть в первом чтении 11 законопроектов о рынке земли.

При открытии рынка земли один её гектар будет продаваться на уровне 2200 долларов. Об этом в интервью Радио НВ сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

"Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует — это будет в среднем $2200 эквивалент за гектар. Если исходить из ограниченной модели, с ограничениями, это будет максимум $1500. Вот цена ограничений (то, что называется "только украинцы покупают")", - рассказал он.

В понедельник, 11 ноября, на акции протеста против действий власти относительно внедрения земельной реформы вышли аграрии на главные магистрали страны. Сегодня под зданием Верховной Рады прошли одновременно две акции — за и против рынка земли и земельной реформы.