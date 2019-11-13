Скачать
Среда, 13.11.2019
В Минэкономики сказали, сколько будет стоить гектар украинской земли
В Минэкономики сказали, сколько будет стоить гектар украинской земли
Президент Австрии на встрече с Лукашенко вспомнил об интервенции РФ в Украину
Президент Австрии на встрече с Лукашенко вспомнил об интервенции РФ в Украину
Тайсон может покинуть Шахтер из-за расизма в Украине
Тайсон может покинуть Шахтер из-за расизма в Украине
Названы полезные свойства кофе для спортсменов
Названы полезные свойства кофе для спортсменов

В Минэкономики сказали, сколько будет стоить гектар украинской земли

В Минэкономики сказали, сколько будет стоить гектар украинской земли
02:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Парламент 12 ноября планировал рассмотреть в первом чтении 11 законопроектов о рынке земли.

При открытии рынка земли один её гектар будет продаваться на уровне 2200 долларов. Об этом в интервью Радио НВ сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

"Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует — это будет в среднем $2200 эквивалент за гектар. Если исходить из ограниченной модели, с ограничениями, это будет максимум $1500. Вот цена ограничений (то, что называется "только украинцы покупают")", - рассказал он.

Нефедов об увольнении старых кадров на таможне: У нас есть целый военный план

В понедельник, 11 ноября, на акции протеста против действий власти относительно внедрения земельной реформы вышли аграрии на главные магистрали страны. Сегодня под зданием Верховной Рады прошли одновременно две акции — за и против рынка земли и земельной реформы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рынок земли, Парламент, Земля, Украинская земля, Минэкономика, Стоимость гектара украинской земли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак
02 "Конкретики не было": Пристайко прокомментировал предложение Назарбаева
03 "Пусть перемены будут украинскими!": Вятрович объяснил зачем идет в Раду
04 Разумков предупредил президента ЕП об угрозе "Северного потока 2"
05 "Я снова дома": Роналдиньо объявил о возвращении в Барселону
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: ранены двое украинских военнослужащих
День в ООС: ранены двое украинских военнослужащих
Украинские миротворцы защитили от боевиков базу ООН
Украинские миротворцы защитили от боевиков базу ООН
Ирина Луценко сложила полномочия: кто займет ее место
Ирина Луценко сложила полномочия: кто займет ее место
Какая стоимость продуктов по состоянию на 12 ноября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 12 ноября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь