В Слуге народа гарантируют, что поддержат поправку о запрете продажи земли иностранцам

Новости Бизнеса:Давид Арахамия рассказал, что фракция "Слуга народа" гарантирует, что при подготовке ко второму чтению будет поддержана поправка о запрете продажи земли иностранцам.

В комментарии журналистам председатель фракции Давид Арахамия сообщил, что об этом шла речь на заседании фракции.

"Я вам скажу откровенно, если эту поправку не внесут, то никакого второго чтения не будет в нашей фракции тоже", - заверил он.

По его словам, многие члены фракции также выступают против продажи земли иностранным гражданам.

Арахамия утверждает, что в первом чтении вся фракция, "кроме трех-четырех человек, которые удерживаются", готова голосовать за законопроект о продаже земли. Он сообщил, что такое голосование состоялось на заседании фракции путем поднятия рук.

На уточняющий вопрос журналистов о том, что сначала голосов во фракции не было, и только после встречи с президентом Украины они появились, Арахамия ответил: "Конечно, президент придает уверенности нашим депутатам. Это нормальный процесс, так как уровень доверия к нему очень высок".

По его словам, президент будет гарантировать, что после референдума можно будет говорить о возможности продажи земли иностранцам.