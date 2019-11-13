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В Слуге народа гарантируют, что поддержат поправку о запрете продажи земли иностранцам

В Слуге народа гарантируют, что поддержат поправку о запрете продажи земли иностранцам
11:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Давид Арахамия рассказал, что фракция "Слуга народа" гарантирует, что при подготовке ко второму чтению будет поддержана поправка о запрете продажи земли иностранцам.

В комментарии журналистам председатель фракции Давид Арахамия сообщил, что об этом шла речь на заседании фракции.

"Я вам скажу откровенно, если эту поправку не внесут, то никакого второго чтения не будет в нашей фракции тоже", - заверил он.

По его словам, многие члены фракции также выступают против продажи земли иностранным гражданам.

Арахамия утверждает, что в первом чтении вся фракция, "кроме трех-четырех человек, которые удерживаются", готова голосовать за законопроект о продаже земли. Он сообщил, что такое голосование состоялось на заседании фракции путем поднятия рук.

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На уточняющий вопрос журналистов о том, что сначала голосов во фракции не было, и только после встречи с президентом Украины они появились, Арахамия ответил: "Конечно, президент придает уверенности нашим депутатам. Это нормальный процесс, так как уровень доверия к нему очень высок".

По его словам, президент будет гарантировать, что после референдума можно будет говорить о возможности продажи земли иностранцам.

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Все по теме:

Рынок земли, Земельная реформа, Владимир Зеленский, Слуга народа, Давид Арахамия.
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