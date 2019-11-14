Госбюджет-2020: в Минэкоэнерго назвали сумму денег на добычу урана

На поддержку программы по увеличению добычи урана в Украине в проекте госбюджета на 2020 год предусмотрено 140 млн грн.
Об этом сообщает министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в Facebook.
"Новая инвестиционная программа предусматривает выделение 140 млн грн на увеличение добычи отечественного урана", - сказал Оржель.
По его словам, вложение средств в добычу урана поможет уменьшить энергетическую зависимость Украины и создавать дополнительную стоимость.
"Мы одна из богатейших стран по залежам урана, однако 60% потребностей атомной энергетики импортируем", - отметил министр.