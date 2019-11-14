Где Минифраструктуры возьмет средства на покупку вагонов: ответ Криклия

Новости Бизнеса:Владислав Криклий сообщил, где будут брать средства для покупки вагонов.

Для покупки пассажирских и грузовых вагонов будут привлекаться кредиты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью LIGA.net

"Будем привлекать ресурс за счет кредитов ЕБРР как на пассажирские, так и грузовые вагоны. Плюс, часть средств от IPO сможем конвертировать в денежное выражение", - сказал Криклий.

Известно, что 29 октября 2019 года Министерство инфраструктуры Украины, ЕБРР и "Укрзализныця" подписали соглашение о начале процедуры первичного публичного размещения акций (IPO) компании.