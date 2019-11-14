Милованов анонсировал внесение изменений в земельную реформу

Новости Бизнеса:Министр рассказал, что в земельный законопроект внесут правки о референдуме.

В законопроект о рынке земли будут внесены правки относительно референдума.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на брифинге в Верховной Раде.

"Поправки же вносятся между первым и вторым чтением. О референдуме будут правки. Я думаю, что парламент этот вопрос решит, и решит эффективно ", - сказал Милованов.

На вопрос о том, состоится референдум о рынке земли до того, как этот рынок заработает, министр ответил: "Я думаю, что парламент разберется с этим".