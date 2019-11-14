Нардепы проголосовали за еще один законопроект по анбандлингу "Нафтогаза"

Новости Бизнеса:Рада упростила процедуру передачи дел от "Укртрансгаза" новому оператору ГТС.

Принятым Верховной Радой законопроектом №2249 вносятся изменения в закон о публичных закупках, упрощающие переход прав и обязанностей по договорам АО "Укртрансгаз" к новому оператору ГТС Украины - ООО "ОГТСУ".

За соответствующий законопроект в четверг в первом и втором чтении проголосовали 286 и 266 народных депутата соответственно.

Законопроект разрешает новому оператору сроком на шесть месяцев заключать договора с "Укртрансгазом" без процедур закупки, что позволит ОГТСУ обеспечить беспрерывное предоставление услуг по транспортировке газа.

Как известно, Кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

Новый оператор сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года. Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами.

Верховная Рада 31 октября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №2239-1, необходимый для отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.