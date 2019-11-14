Скачать
Четверг, 14.11.2019
"Готов к диалогу и дискуссии": Зеленский на встрече с послами G7
"Готов к диалогу и дискуссии": Зеленский на встрече с послами G7
Пристайко оценил вклад УГКЦ в объединительные процессы в Украине и мире
Пристайко оценил вклад УГКЦ в объединительные процессы в Украине и мире
Украина - Эстония: онлайн-трансляция матча
Украина - Эстония: онлайн-трансляция матча
Герцоги Сассекские показали редкие фотографии фото сына (Фото)
Герцоги Сассекские показали редкие фотографии фото сына (Фото)

Нардепы проголосовали за еще один законопроект по анбандлингу "Нафтогаза"

Нардепы проголосовали за еще один законопроект по анбандлингу "Нафтогаза"
19:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Рада упростила процедуру передачи дел от "Укртрансгаза" новому оператору ГТС.

Принятым Верховной Радой законопроектом №2249 вносятся изменения в закон о публичных закупках, упрощающие переход прав и обязанностей по договорам АО "Укртрансгаз" к новому оператору ГТС Украины - ООО "ОГТСУ".

За соответствующий законопроект в четверг в первом и втором чтении проголосовали 286 и 266 народных депутата соответственно.

Законопроект разрешает новому оператору сроком на шесть месяцев заключать договора с "Укртрансгазом" без процедур закупки, что позволит ОГТСУ обеспечить беспрерывное предоставление услуг по транспортировке газа.

Как известно, Кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

Рада одобрила закон об "оборонительных" землях

Новый оператор сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года. Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами.

Верховная Рада 31 октября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №2239-1, необходимый для отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, ГТС, ВРУ, Нафтогаз, Укртрансгаз, Кабмин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как куриный бульон помогает бороться с простудой
02 Лукашенко обратился к РФ: Не надо вякать, что белорусы - гиря на ногах
03 Какие признаки на лице укажут на дефицит витамина В12
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 15 ноября
05 А могло быть совсем по другому: актеры, отказавшихся от судьбоносных ролей (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Госбюджет-2020 уже принят: основные цифры
Госбюджет-2020 уже принят: основные цифры
ЦИК признала избранным кандидата Вятровича
ЦИК признала избранным кандидата Вятровича
Изменится ли зарплата нардепов: решение Рады
Изменится ли зарплата нардепов: решение Рады
Верка Сердючка презентовала зажигательный хит &quot;Make It Rain Champagne&quot;
Верка Сердючка презентовала зажигательный хит "Make It Rain Champagne"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь