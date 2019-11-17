Милованов рассказал о сложностях в спиртовой отрасли

Новости Бизнеса:По словам Милованова, вопрос со спиртовой отраслью такой же сложный, как и с рынком земли.

Ситуация с демонополизацией спиртовой отрасли не менее сложная, чем с рынком земли, но она будет решена.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью "Прямом".

"Это очень сложная ситуация. Это так же немного, как с землей. Проблема" Укрспирт "или спиртовой отрасли вообще много лет или десятилетий не была решена. И сделать эту отрасль прозрачной, демонополизированной, запустить туда конкуренцию - это сложно. И это будет так же сложно, как и с рынком земли. Будут атаки... Я думаю, что вопрос "Укрспирта" будет решен", - сказал Милованов.

По его словам, в этой ситуации "надо думать не о том, что кто-то прав или не прав, а о том, как мы все вместе можем создать больше рабочих мест".

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский заявлял, что более половины производства государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" находится в "тени".

В Минэкономразвития сообщили о намерении провести аудит спиртовых заводов в Украине до 1 декабря 2019 года. Также Милованов подчеркивал, что ГП "Укрспирт" будет передано на приватизацию.

Между тем Верховная Рада 15 ноября поддержала в первом чтении законопроект о демонополизации спиртовой отрасли (№2300).

Законопроект предлагает внести изменения в закон "О государственном регулировании производства и обороте спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего", которые предусматривают, в частности: отмена государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года; предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы осуществлять деятельность по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии; полную либерализацию экспорта спирта из Украины.