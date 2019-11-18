Международное агентство S&P повысило кредитный рейтинг Киева

Новости Бизнеса:Международное рейтинговое агентство S&P повысило кредитный рейтинг Киева с "В-" до "В", со стабильным прогнозом.

S&P Global Ratings улучшило долгосрочный кредитный рейтинг Киева до уровня "В" с "В-" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Улучшение прогноза по рейтингам в S&P объясняют двумя факторами. Во-первых, эксперты агентства ожидают, что завершив строительство объектов инфраструктуры в следующем году, Киев полностью погасит долг перед центральным правительством, что позволит сократить прямой долг к 2021 году на 50%.

Во-вторых, они полагают, что неопределенность относительно возможной отставки мэра Виталия Кличка и даты следующих местных выборов не отразятся негативно на возможности города выполнять свои долговые обязательства.

"Прогноз "стабильный" отражает наши ожидания относительно поддержания Киевом значительного текущего профицита на фоне высоких темпов восстановления экономики. В прогнозе также учитываются наши ожидания того, что город будет привлекать лишь умеренный объем заимствований в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Аналитики S&P не исключили возможности понижения рейтинга Киева в случае ухудшения суверенных кредитных рейтингов Украины, а также при нарушении условий межправительственного соглашения относительно снижения долга столицы.

В то же время повышение рейтинга возможно при общем улучшении рейтинга Украины, а также в случае усовершенствования столицей практики управления долгом и ликвидностью, и при дальнейшем улучшении ситуации на рынках капитала и в банковском секторе.

"Позитивное влияние на рейтинг Киева оказывают сильные показатели бюджета, поддерживаемые высокими темпами восстановления украинской экономики, и умеренный уровень деловой нагрузки", - уточняют аналитики.

При этом в S&P отмечают, что рейтинг Киева по-прежнему ограничен неустойчивой централизованной системой муниципальных финансов, слабой платежной культурой города и дефолтами по обязательствам в прошлом.

При составлении рейтинга аналитики также учли, что прямой долг Киева деноминирован в долларах США. Они уточняют, что долговая нагрузка города может быть подвержена рискам, связанным с колебаниями валютного курса.

Аналитики S&P отметили, что Киев демонстрирует наиболее высокие показатели благосостояния среди всех украинских регионов, в частности город обеспечивает более 20% национального ВВП и располагает значительным рынком рабочей силы.

"Мы ожидаем, что темпы экономического роста Киева будут соответствовать темпам роста национальной экономики и увеличиваться в среднем на 3,1% в 2019-2021 годах", - добавили эксперты.

Согласно прогнозам S&P, валовой региональный продукт Киева на душу населения в текущем году увеличится до 305,32 тыс. грн с 273,63 тыс. грн в прошлом, в 2020-м году - до 337,51 тыс. грн, в 2021-м году - до 372,93 тыс. грн.