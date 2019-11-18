Скачать
Понедельник, 18.11.2019
Россия вернула Украине захваченные корабли
Россия вернула Украине захваченные корабли
У Порошенко прокомментировали проект подозрения ГБР
У Порошенко прокомментировали проект подозрения ГБР
"Этот рекорд я побью": Роналду нацелился на очередное достижение
"Этот рекорд я побью": Роналду нацелился на очередное достижение
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 19 ноября
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 19 ноября

Международное агентство S&P повысило кредитный рейтинг Киева

Международное агентство S&P повысило кредитный рейтинг Киева
12:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Международное рейтинговое агентство S&P повысило кредитный рейтинг Киева с "В-" до "В", со стабильным прогнозом.

S&P Global Ratings улучшило долгосрочный кредитный рейтинг Киева до уровня "В" с "В-" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Улучшение прогноза по рейтингам в S&P объясняют двумя факторами. Во-первых, эксперты агентства ожидают, что завершив строительство объектов инфраструктуры в следующем году, Киев полностью погасит долг перед центральным правительством, что позволит сократить прямой долг к 2021 году на 50%.

Во-вторых, они полагают, что неопределенность относительно возможной отставки мэра Виталия Кличка и даты следующих местных выборов не отразятся негативно на возможности города выполнять свои долговые обязательства.

"Прогноз "стабильный" отражает наши ожидания относительно поддержания Киевом значительного текущего профицита на фоне высоких темпов восстановления экономики. В прогнозе также учитываются наши ожидания того, что город будет привлекать лишь умеренный объем заимствований в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Аналитики S&P не исключили возможности понижения рейтинга Киева в случае ухудшения суверенных кредитных рейтингов Украины, а также при нарушении условий межправительственного соглашения относительно снижения долга столицы.

В то же время повышение рейтинга возможно при общем улучшении рейтинга Украины, а также в случае усовершенствования столицей практики управления долгом и ликвидностью, и при дальнейшем улучшении ситуации на рынках капитала и в банковском секторе.

"Позитивное влияние на рейтинг Киева оказывают сильные показатели бюджета, поддерживаемые высокими темпами восстановления украинской экономики, и умеренный уровень деловой нагрузки", - уточняют аналитики.

При этом в S&P отмечают, что рейтинг Киева по-прежнему ограничен неустойчивой централизованной системой муниципальных финансов, слабой платежной культурой города и дефолтами по обязательствам в прошлом.

При составлении рейтинга аналитики также учли, что прямой долг Киева деноминирован в долларах США. Они уточняют, что долговая нагрузка города может быть подвержена рискам, связанным с колебаниями валютного курса.

Аналитики S&P отметили, что Киев демонстрирует наиболее высокие показатели благосостояния среди всех украинских регионов, в частности город обеспечивает более 20% национального ВВП и располагает значительным рынком рабочей силы.

Выделили кругленькую сумму: КГГА займется развитием транспорта

"Мы ожидаем, что темпы экономического роста Киева будут соответствовать темпам роста национальной экономики и увеличиваться в среднем на 3,1% в 2019-2021 годах", - добавили эксперты.

Согласно прогнозам S&P, валовой региональный продукт Киева на душу населения в текущем году увеличится до 305,32 тыс. грн с 273,63 тыс. грн в прошлом, в 2020-м году - до 337,51 тыс. грн, в 2021-м году - до 372,93 тыс. грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Ретинг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы в Беларуси: оппозиция не вошла в новый парламент
02 Объективной реальности не существует: доказано квантовой физикой
03 Маникюр 2019: трендовые идеи в холодных оттенках (Фото)
04 Признаки инсульта, знание которых жизненно необходимо
05 Будьте бдительны: очевидные признаки рассеянного склероза
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня в одной из областей частично отключат свет
Сегодня в одной из областей частично отключат свет
В Украине впервые отмечают День сержанта
В Украине впервые отмечают День сержанта
Выборы в Беларуси: оппозиция не вошла в новый парламент
Выборы в Беларуси: оппозиция не вошла в новый парламент
Попала под автобус: скончалась популярная актриса (Фото)
Попала под автобус: скончалась популярная актриса (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь