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Газпром сделал первое официальное предложение по транзиту газа

Газпром сделал первое официальное предложение по транзиту газа
15:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Газпром направил "Нафтогаз Украины" официальное предложение по транзиту газа.

ПАО "Газпром" 18 ноября направило за подписью председателя правления Алексея Миллера в адрес НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, говорится в сообщении управления информации монополии.

Кроме того, среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

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"Газпром" также ждет позицию украинской стороны относительно ее готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.

"Копии официального предложения направлены министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Европейской комиссии Марошу Шефчовичу", - уточняет "Газпром".

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Газпром, Алексей Миллер, Нафтогаз, Транзит газа.
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