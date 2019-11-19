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Всемирный банк дал прогноз по росту экономики Украины

Всемирный банк дал прогноз по росту экономики Украины
14:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: worldbank.org

Новости Бизнеса:Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году до 3,6%.

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019-м году c 3,4% до 3,6%, сообщила старший экономист ВБ Анастасия Головач.

"На 2019 год мы уже не ожидаем никаких сюрпризов и думаем, что ВВП Украины вырастет на 3,6%. Хороший показатель, но поскольку внешние риски некоторым образом для Украины усиливаются, важна структурная трансформация экономики", - сказала она на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Она отметила, что сохранение нынешних темпов экономического роста потребует роста капинвестиций, который в минувшем году составил 10%. Для этого понадобится больший приток прямых иностранных инвестиций.

При этом ВБ сохранил прогнозы роста экономики в 2020 году на 3,7% ВВП, в 2021-м - на 4,2%, указала она.

По словам старшего экономиста ВБ, дефицит платежного баланса в Украине в 2019 году ожидается на уровне 3,1% ВВП, однако из-за потенциальной потери доходов от транзита газа и неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках этот показатель увеличится в 2020 и 2021 гг. до 3,6% и 3,8% ВВП.

"Но при условии быстрых реформ уже в ближайшие месяц ожидаем, что Украина сможет сохранить темпы экономического роста на уровне 3,7% в 2020 году и ускорить их до 4,2% в 2021 году", - пояснила Головач.

"Важным фактором сокращением давления на дефицит бюджета является контроль за текущими расходами бюджета и взвешенное сокращение минимальной заработной платы в этом году - только на уровне 12%, что очень контрастирует с предыдущими годами", - отметила Головач.

При этом, по ее словам, инфляция продолжит тренд на снижение: с 9,8% на конец прошлого года до 6,4% к концу этого года, а также 5,5% и 5% в 2020 и 2021 гг. соответственно.

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Согласно ожиданиям ВБ, по итогам 2019 года дефицит государственного бюджета Украины покажет снижение до 2,1% в 2020 и 1,9% в 2021 гг.

В ВБ полагают, что уровень государственного долга Украины также продолжит снижение в текущем году составит до 51,7% ВВП. При этом ВБ сохранил прогноз его дальнейшего роста в 2020 и в 2021 гг. до 54,6% и 55,3% ВВП соответственно.

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Всемирный банк, ВВП, Экономика Украины.
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