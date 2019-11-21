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Премьер: Украину не устроит контракт с "Газпромом" на год

Премьер: Украину не устроит контракт с "Газпромом" на год
15:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Украина заинтересована только в долгосрочном контракте с "Газпромом",

Украину устроит заключения только долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, в котором прописаны взаимовыгодные для всех сторон условия.

Об этом на брифинге 20 ноября заявил премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя предложение "Газпрома" о продлении транзита с Украиной на год.

"Украину устроит долгосрочный контракт, который, с одной стороны, обеспечивает полноценное использование нашей ГТС, а с другой - энергетическую безопасность Украины и Европы", - сказал он, добавив, что промежуточный контракт на год Украина не устроит.

Премьер подчеркнул, что подобной отсрочкой Россия выигрывает время, чтобы закончить строительство обходных газопроводов.

"Мы должны получить не какой-то промежуточный вариант на один год, чтобы россияне могли закончить свою инфраструктуру и затем политически давить на европейские страны и Украины.

Украина подтверждает гарантии транзита российского газа в Европу

Мы хотим прогнозируемых, взаимовыгодных, стабильных условий работы с нашими европейскими партнерами по европейским правилам ", - подчеркнул он.

По словам премьера, до конца года оператор газотранспортной системы планирует пройти сертификацию.

"Мы намерены до конца года завершить соответствующую сертификацию и предлагать нашим партнерам контракты на европейских условиях по европейским правилам", - добавил он.

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ГТС, Нафтогаз, Газпромом, Транзит газа, Алексей Гончарук.
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