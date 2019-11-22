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В Украине построят новые дороги: в Укравтодоре рассказали где и когда
В Украине построят новые дороги: в Укравтодоре рассказали где и когда
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В Украине построят новые дороги: в Укравтодоре рассказали где и когда

В Украине построят новые дороги: в Укравтодоре рассказали где и когда
12:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Новый глава "Укравтодора" поделился планами по строительству платных автобанов.

Новоназначенный председатель "Укравтодора" Александр Кубраков рассказал о планах строительства новых дорог государственного значения. Об этом он рассказал в интервью ТСН.uа.

Журналист спросил у Кубракова, планируются ли в Украине новые дороги государственного значения.

"Трасса Днепр-Решетиловка – это новое строительство. Как и любое новое строительство, оно значительно дороже, чем ремонт существующих дорог. Мы его продолжаем, оно в приоритете. И я надеюсь за 2-3 года эта трасса будет полностью завершена. А уже в следующем году мы планируем, что будут открытые участки, по которым поедут транспортные средства. Они заменят собой старую дорогу. И такие участки где будут по 30 километров. В Полтавской области она строится в цементобетоне. Я думаю, это большой проект государственного уровня", - ответил глава ведомства.

Еще одно строительство запланировано в обход Львова.

Где в Украине лучшие и худшие дороги

"Это тоже будет полностью новое строительство. Те проекты, которые уже начались, мы их продолжим. Но опять же, с точки зрения баланса ресурсов, если у нас ограниченное финансирование, мы не можем много проектов полностью нового строительства включать в свои планы. Потому что у нас дорожная сеть изношена", - пояснил он.

В "Укравтодоре" назначен новый глава

Напомним, 15 ноября сообщалось, что на Днепропетровщине может появиться новая объездная дорога. Путь длиной в 160 километров совмещать Днепр и Решетиловку.

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Дороги, Укравтодор, Автобан, Строительство дорог, Новые дороги.
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