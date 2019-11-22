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Комиссия за тарифами пересмотрела плату за присоединение к электросетям

Комиссия за тарифами пересмотрела плату за присоединение к электросетям
15:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:НКРЭКУ снизила ставки присоединения к стандартным сетям с 2020 года в среднем на 19%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), снизила ставки платы за стандартное присоединение к электросетям в городах на 29-50%, а в сельской местности - на 17-35% с 1 января 2020 года, при этом усредненное снижение по Украине составит 18,9%.

В сообщении на сайте регулятора говорится, что соответствующее решение было принято для усиления позиции Украины в рейтинге благоприятности деловой среды Всемирного банка Doing Business. А также это обеспечит равноправный доступ к электрическим сетям. Таким образом, с 2020 года стандартное присоединение к электросетям в городах будет стоить от 0,31 тыс. грн за кВт, до 1,95 тыс. грн за кВт.

При этом, действующие в 2019 году ставки были на уровне 0,62 тыс. грн за кВт до 2,73 тыс. грн за кВт. В сельской местности минимальная ставка присоединение к сетям останется на том же уровне 0,28 тыс. грн за кВт, а максимальная ставка будет ниже, чем в этом году на 35%, и составит 2,42 тыс. грн за кВт.

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«Усредненное снижение ставок присоединения к стандартным сетям по Украине в 2020 году составит 18,9%», - отмечено в презентации.

Также регулятор сообщает, что стоимость нестандартного присоединения в среднем по Украине снизится на 5%. Минимальная стоимость присоединения снизится с 0,2 тыс. грн за кВт до 0,067 тыс. грн за кВт, а максимальная - с 3,83 тыс. грн за кВт до 3,77 тыс. грн за кВт.

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ЛЭП, Национальная комиссия, НКРЭКУ, Электросети.
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