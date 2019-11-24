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Стоимость новогоднего стола 2020: во сколько украинцам обойдется праздник

Стоимость новогоднего стола 2020: во сколько украинцам обойдется праздник
10:54 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости Бизнеса:На сколько для украинцев подорожал праздничный стол на Новый год 2020.

В этом году новогодний стол обойдется украинцам на 7% дороже. Каких ценовых скачков стоит ожидать до конца 2019 года и сколько придется потратить на празднование выяснили Вести.

Как рассказал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, в этом году инфляция составила 7,3%, цены растут более медленными темпами.

Это также подтверждает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, добавив, что делать запасы продуктов нет смысла и существенных скачков цен до Нового года не предвидится.

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В среднем, по подсчетам экспертов, праздничный стол с алкоголем без излишеств на восемь человек обойдется примерно в 3,5 тыс. грн. В меню за эти деньги входят традиционные новогодние блюда, включая салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, кондитерские изделия, напитки. А вот за деликатесы придется доплатить не менее 500 грн.

Что касается блюд, за год заметно подорожал салат «Оливье». А вот импортные продукты за это время не сильно прибавили в цене, а многие даже подешевели. Все из-за укрепления гривны - для импорта сейчас очень хорошие условия.

"Если вы празднуете, имея зарплату в 4–6 тыс. грн, в месяц, то для вас он подорожает. Потому что это будут самые недорогие продукты, и в этой категории мы видели очень серьезные колебания цен, например, на овощи, хлеб. А если, наоборот, стол у вас дорогой, и количество отечественных продуктов на нем составляет порядка 20%, то он с высокой долей вероятности будет дешевле, чем в прошлом году", — говорит Алексей Дорошенко.

Что с ценами?

Основные продукты

Цены на мясо за год не сильно поменялись. Например, утки и гуси, которые традиционно готовят на праздничный стол, в среднем стоят 250–400 гривен за тушку (в прошлом году цены доходили до 350 грн). Стоимость свинины и говядины также сопоставима с прошлогодней.

Самый дешевый вариант – это курятина. По словам экспертов, цене на эту продукцию расти уже некуда и она вряд ли превысит 80 грн/кг. А после праздников продукт начнет дешеветь.

А вот импортные деликатесы, вроде красной рыбы и икры, могут подешеветь еще до Нового года. Как рассказали в Ассоциации "Украинские импортеры рыбы и морепродуктов", перед праздниками поставщики, как правило, увеличивают объемы закупок, что взвинчивает конкуренцию на рынке.

Алкоголь

Подорожание наблюдается на алкогольные напитки. В конце 2018 года бутылка шампанского украинского производства стоила на 5-10 грн меньше нынешних цен. Напитки итальянских производителей подорожали в среднем на 40 грн за бутылку.

Сладкий стол

Мало изменились цены на фрукты. Сейчас их можно купить за ту же цену, что и год назад. Испанские и турецкие мандарины стоят 22–28 грн за кг, апельсины — 40–45 грн за кг.

А вот сладости обойдутся в этом году дороже и существенно. Например, цены на торты известного украинского производителя подскочили более чем на 100 грн.

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Праздник, Цены, Цены на продукты, Праздничный стол, Новый год 2020.
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