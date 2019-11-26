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В Кабмине сообщили, когда погасит долги по зарплате медикам и учителям

В Кабмине сообщили, когда погасит долги по зарплате медикам и учителям
16:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Кабмин 27 ноября направит 497 млн грн на зарплаты учителям и врачам.

Кабинет министров Украины на заседании 27 ноября перераспределит 171,1 млн грн на заработные платы для учителей и направит дополнительно 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции.

"Правительство считает неприемлемой ситуацию с задолженностью выплат врачам и педагогам заработных плат. Системные задержки на протяжении всех лет независимости Украины происходят вследствие неэффективного распределения государственных субвенций местными властями", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что на заседании 27 ноября правительство перераспределит 171,1 млн грн на зарплаты для учителей и направит еще дополнительно 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, в частности на зарплаты врачам.

Кроме того сообщается, что Министерство здравоохранения меняет механизм выплаты медицинской субвенции на контрактирование, то есть объем выделенных средств будет зависеть от количества предоставленных медицинских услуг людям.

Зеленский поручил Кабмину заняться зарплатами педагогов и врачей

"Таким образом, со следующего года не будет никаких задержек с зарплатами для врачей», - уверяют в правительстве.

Также сообщается, что Министерство образования и науки активно работает по направлениям по недопущению задолженности: "Более того, правительство предусмотрело в Госбюджете-2020 больше всего средств на финансирование медицины, образования и науки. Например, впервые для молодых учителей предполагается ежегодная денежная поддержка в размере 21 тыс. грн. А финансирование сферы здравоохранения в целом увеличены на 13%", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров в ближайшие два дня погасить задолженности по зарплате перед врачами и учителями.

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Врачи, Кабмин, Педагоги, Зарплаты.
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