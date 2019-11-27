Витренко объяснил намерения закачивать газ в хранилища без контракта на транзит

Новости Бизнеса:Украина не перекрывает газ из России, она демонстрирует таким образом, что является надежным транзитером газа.

Планами закачивать российский газ в украинские подземные газохранилища без подписания контракта на транзит Украина хочет не напугать, а успокоить Европу. Так в комментарии стратегию НАК "Нафтогаз Украины" пояснил ее исполнительный директор Юрий Витренко.

"Наоборот, мы хотим успокоить всех. Мы говорим, что не будем перекрывать поток газа, если он будет идти из России без документального оформления. Мы говорим что мы будем способствовать тому чтобы, все же, этот газ попал в пункт назначения", - сказал Витренко.

По его убеждению, это очень последовательная позиция, потому что Украина не перекрывает газ из России, она демонстрирует таким образом, что является надежным транзитером газа. "Поэтому нет никаких оснований считать, что мы каким-то образом изменим нашу политику быть надежным транзитером газа", - подчеркнул глава НАК.

На вопрос, что произойдет, если Россия просто перестанет прокачивать газ с начала января следующего года, Витренко признал, что если они на это пойдут, "как они иногда любят это делать, на телевидение с прикручиванием вентиля», то Украина «посмотрит телевидение и будет делать свою работу". В частности — арбитраж, взыскание в судах по всему миру.

Но если газ будет идти, тогда Украина будет его надежно хранить и ждать документального оформления, работая с нашими партнерами и способствуя разрешению этой ситуации, повторил Витренко.

По его словам, украинская сторона будет «очень гибкой» и ждать, при этом надежно сохраняя этот газ, чтобы все же произошло документальное оформление и газ был направлен туда, куда должен быть доставлен. Он заверил, что в любом случае, Украина не будет этот газ потреблять.

"Мы не будем его красть, мы не будем его обратно отправлять, мы не будем перекрывать, не будем факелы какие-то там зажигать... Мы будем его надежно хранить и ждать документального оформления. Это то, что делают цивилизованные нормальные люди, которыми мы являемся", - заявил руководитель "Нафтогаза".

Ранее Витренко написал на своей странице в Facebook, что "газ без документального оформления, который будет заходить в Украину, будет закачиваться в подземные хранилища как "газ неопределенного собственника", пока будет осуществляться его документальное оформление этого газа".