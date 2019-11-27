В Кремле заявляют о проблемах в газовых переговорах с Украиной

Новости Бизнеса:Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что работа по заключению контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" идет, однако времени остается все меньше.

В Кремле заявили, что переговоры по газу с Украиной продолжаются, сейчас идет обмен коммерческими предложениями.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Работа ведется. Говорить о каких-то деталях переговоров невозможно", - сказал он, отвечая на вопрос, согласится ли Кремль на компенсацию долга по решению Стокгольмского арбитража не деньгами, а газом, что ранее предложил НАК "Нафтогаз".

"Сейчас собственно идет обмен коммерческими предложениями. Вы знаете, что об этом говорил Миллер (глава ПАО "Газпром") после совещания у Путина. Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения – мы в цейтноте, времени мало", - добавил Песков.

Он подчеркнул, что в Украине должна заработать новая структура, которая будет заниматься транзитом газа.

"Нужно выполнить необходимые процедуры и при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объема (газа). Это все требует времени. Время пока еще есть, но оно сокращается", - добавил пресс-секретарь.

25 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС.