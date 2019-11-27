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Цены на газ: какие изменения ждут украинцев с нового года

Цены на газ: какие изменения ждут украинцев с нового года
11:54 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Цены на газ взлетят с нового года, если не будет подписан контракт на транзит с РФ.

В случае неподписания нового контракта на транзит газа между Украиной и РФ стоимость голубого топлива может возрасти до 12,9 гривни за кубометр. Правительство предложит населению "страховую" цену в размере 7 гривен. Об этом говорится в статье на Экономической правде.

По словам источника в правительстве, предлагается обязать "Нафтогаз" поставлять желающим газ по фиксированной цене на первый квартал и апрель, то есть с 1 января до 30 апреля 2020 года.

Цена - 6834 грн за тыс куб м с НДС без учета стоимости транспортировки, распределения и наценки облгазов.

"Если клиент отказывается от этой услуги, НАК будет поставлять газ по ежемесячным ценам, установленным в соответствии с рыночными условиями. Какими они могут быть после Нового года – ключевой вопрос. Все зависит от того, удастся ли подписать новый транзитный контракт с "Газпромом", – говорится в статье.

Как стало известно, пока прогресса в этом вопросе нет.

По расчетам "Нафтогаза", которые есть в распоряжении ЭП, при отсутствии транзита с 1 января цены на газ могут вырасти до 12,9 тыс грн с НДС и без транспортировки, что существенно превышает предложенную фиксированную цену.

Впрочем, если транзит удастся сохранить, контракты на будущее имеют большой шанс нанести потребителям убытки.

В Украине снизят цены на газ для населения

Документ требует согласования с Минэкономики, Минфином и Минюстом, однако зеленый свет от главного кредитора Украины у чиновников уже есть.

Международный валютный фонд, который с 2017 года требует уравнять цены на газ для населения с рыночными, против инициативы правительства по фиксированным ценам не выступает. Об этом ЭП стало известно от источников в Кабинете министров. Подтверждает эти слова и источник, близкий к фонду.

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Газ, Газпром, Тарифы, Цена на газ, Алексей Оржель.
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