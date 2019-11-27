Кабмин выделил почти полмиллиарда на зарплаты врачам и учителям

Новости Бизнеса:Кабмин перераспределил 497,1 млн грн на выплату задолженностей по зарплатам учителей и врачей.

Кабинет министров Украины перераспределил 497,1 млн грн на выплату задолженностей по заработным платам учителей и врачей.

"Правительство перераспределил 171,1 млн грн на зарплаты для учителей и направил 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, прежде всего на выплату задолженности по заработной плате врачам", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Также отмечается, что Кабмин предусмотрел предохранители, которые не позволяют местным властям накапливать подобные долги в будущем.

"В 2020 году начнет работать принцип "деньги ходят за школьником". Это означает, что количество учащихся в школах будет учитываться при расчете зарплаты учителей. Соответственно не будет ситуаций, когда рассчитывается меньше, чем на самом деле количество учеников, а учитель недополучает честно заработанные деньги", - утверждают в правительстве.

Согласно сообщению, Министерство здравоохранения также меняет подходы с целью недопущения подобных ситуаций. Так, согласно второму этапу медицинской реформы, с 1 апреля 2020 начинаются изменения в финансировании учреждений, оказывающих специализированную помощь - это поликлиники и больницы. Все заведения со второго квартала 2020 переходят на финансирование через договор с Национальной службой здоровья Украины.