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Все не так плохо: реальная зарплата в Украине растет

Все не так плохо: реальная зарплата в Украине растет
18:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Реальная зарплата в Украине в октябре 2019 года возросла на 9,2%.

Реальная заработная плата в Украине в октябре 2019 года по сравнению с октябрем 2018 года выросла на 9,2%, по сравнению с сентябрем 2019 года снизилась на 0,3%, сообщила Государственная служба статистики в четверг.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в октябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2019 года увеличилась на 0,4%, в годовом измерении (к октябрю-2018) также возросла на 16,4%, составив 10727 грн, что в 2,6 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн).

Ведомство уточняет, что в сентябре она составила 10687 грн, августе -10573 грн, в июле - 10971 грн, в июне - 10783 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в октябре 2019 года по сравнению с октябрем 2018 года наблюдался в Луганской (на 22,5%), Киевской (на 20,8%), Николаевской (на 20,6%), Донецкой (на 19,5%), Днепропетровской (на 18,6%), Запорожской (на 17,9%), Черкасской (на 17,7%), Тернопольской (на 17,5%), Ивано-Франковской и Винницкой (на 16,6%), Черниговской (на 16,2%), Сумской (на 15,9%), Черновицкой и Хмельницкой (на 15,2%), Ривненской (на 15,1%), Одесской и Волынской (на 15%), Харьковской (на 14,8%), Полтавской (на 14,6%), Херсонской (на 13,8%), Житомирской (на 13,2%), Львовской (на 13,1%), Кировоградской (на 12,2%) областях и в Киеве (на 14,5%).

Самый высокий уровень зарплат в октябре зафиксирован в Киеве – 15862 грн, самый низкий - в Черновицкой области – 8211грн.

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При этом средняя заработная плата работника в Донецкой области составила 11952 грн, Луганской области – 9095 грн (кроме временно оккупированных территорий).

В октябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года заработная плата наиболее всего возросла в деятельности административного и вспомогательного обслуживания (на 23,2%), здравоохранении (на 19,5%), операций с недвижимым имуществом (на 19,2%), в промышленности (на 19,1%), финансовой и страховой деятельности (на 17,7%), временном размещении и организации питания (на 15,9%), оптовой и розничной торговле (на 15,7%), образовании (на 15,5%), профессиональной, научно и технической деятельности (на 15,4%), сельского хозяйства (на 14,9%), в сфере информации и телекоммуникаций (на 14,1%), в государственном управлении и обороне, обязательном соцстраховании (на 14,9%), в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха (на 14%), в строительстве (на 13,8%), сфере транспорта, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности (на 13,3%),

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Украина, Зарплата, Госстат.
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