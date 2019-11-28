Правительство хочет увеличить долю возобновляемой энергетики в Украине

Новости Бизнеса:По словам премьер-министра, в "зеленую энергетику" за 5 лет инвестировали $4,8 миллиарда.

В сферу возобновляемой энергетики в Украине за последние 5 лет инвестировали 4,8 миллиарда долларов.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в ходе встречи с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера, сообщает Правительственный портал.

"Сегодня в Украине реализуется ряд проектов возобновляемой энергетики общей мощностью в 2,5 гигаватт. Это самый большой показатель за все годы независимости нашего государства. В эту сферу инвестированы 4,8 миллиарда долларов в течение последних 5 лет", - отметил Гончарук.

Он подчеркнул, что целью правительства является увеличение доли возобновляемой энергетики.

"Сейчас мы разрабатываем стратегию перехода на возобновляемую энергетику до 2050 года. Мы бы высоко оценили сотрудничество с IRENA в этом направлении", - добавил премьер.

Генеральный директор IRENA выразил поддержку действиям украинского правительства: "Украина идет в правильном направлении. Вы можете рассчитывать на нас в вопросах развития системы возобновляемой энергетики в вашей стране".

Кроме этого, на встрече обсуждали внедрение аукционной системы закупки электроэнергии, произведенной ВИЭ, для стимулирования развития возобновляемой энергетики. Первый аукцион должен состояться уже в апреле 2020 года.

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии основано в 2009 году для поддержки использования государствами всех форм возобновляемых источников энергии. Украина стала членом IRENA 24 февраля 2018 года. Украина была избрана в состав Программно-стратегического комитета IRENA на 2019 - 2021 годы 26 июня э.г. во время семнадцатого заседания Совета IRENA. Также достигнута договоренность о включении Украины в состав комитета по полномочиям десятого заседания Ассамблеи IRENA.

Как известно, по данным отчета Climatescope 2019, подготовленного исследовательским агентством Bloomberg New Energy Finance, в этом году Украина заняла 8 место в мире по привлекательности инвестиций в альтернативную энергетику, поднявшись сразу на 55 позиций в рейтинге. В прошлом году она занимала 63 место в этом рейтинге.