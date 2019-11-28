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Газовые переговоры: Минэнерго РФ заявило об ускорении работы с Украиной

Газовые переговоры: Минэнерго РФ заявило об ускорении работы с Украиной
22:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Российская сторона рассчитывает на обсуждение с Украиной взаимодействия по газу в двухстороннем формате.

Россия и Украина договорились об интенсификации совместной работы в двухстороннем формате по газовой теме в ближайшие дни.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Сегодня в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, руководителей НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - отмечается в сообщении.

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"Состоялся обмен предложениями по решению стоящих перед сторонами вопросов, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двухстороннем формате в ближайшие дни", - сообщило Минэнерго.

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Газ, Украина, Россия, РФ, Газовые переговоры, Транзит газа.
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