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Пятница, 29.11.2019
Газовые переговоры: Оржель встретился с министром энергетики РФ
Оржель встретился с министром энергетики РФ
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Газовые переговоры: Оржель встретился с министром энергетики РФ

Газовые переговоры: Оржель встретился с министром энергетики РФ
02:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:В Вене Оржель обсудил с российским коллегой вопросы транзита газа.

28 ноября в Вене состоялась двусторонняя встреча министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля с министром энергетики РФ Александром Новаком.

Встреча прошла в рамках подготовки к подписанию договора о транспортировке газа через украинскую ГТС, информирует Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

"Стороны обсудили возможность подписания договора согласно европейским правилам и договорились активизировать работу. Переговоры будут продолжаться как в двустороннем, так и в трехстороннем формате с европейской стороной", - говорится в сообщении.

Противоречит взятым обязательствам: девелоперы крупных ВЭС бьют тревогу из-за инициативы Минэкоэнерго

Отмечается, что подписание долгосрочного договора на транспортировку газа в соответствии с европейским законодательством и на экономически обоснованных условиях – это вопрос энергетической безопасности не только Украины, но и Европы.

"Мы, как надежный партнер, должны обеспечить стабильность и бесперебойность транспортировки природного газа на европейские рынки", - подчеркивают в Минэнерго.

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Все по теме:

Россия, Транзит газа, Александр Новак, Алексей Оржель, Минэкоэнерго.
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