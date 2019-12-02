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Украина сократила запасы газа в подземных хранилищах

Украина сократила запасы газа в подземных хранилищах
10:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Украина вошла в декабрь с запасами в ПХГ 20,8 млрд куб. м.

 Украина с 1 по 30 ноября 2019 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 4,7% (на 1 млрд 22,45 млн куб. м) – до 20 млрд 761,23 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Отбор из ПХГ Украины, в частности, 30 ноября этого года составил на 48,65 млн куб. м при импорте 17,49 млн куб. м и внутренней добыче 56,33 млн куб. м.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", текущий объем превышает показатель запасов 30 ноября 2018 года на 28,7%, 30 ноября 2017 года – на 28,8%, на 30 ноября 2016 года – на 53,1%.

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м). В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние десять лет запасами 21 млрд 783,68 млн куб. м.

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"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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Газ, Укртрансгаз, Отопительный сезон, ПХГ.
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