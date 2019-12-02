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Укрзализныця планирует повышать цены на билеты каждый месяц
Укрзализныця планирует повышать цены на билеты каждый месяц
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Укрзализныця планирует повышать цены на билеты каждый месяц

Укрзализныця планирует повышать цены на билеты каждый месяц
14:48 Сегодня Телеграф Фото: uz.gov.ua

Новости Бизнеса:АО "Укрзализныця" планирует в 2020 году повысить тарифы на пассажирские перевозки.

Укрзализныця увеличит стоимость билетов на проезд в своих поездах на 22%. Увеличение цен будет происходить постепенно с марта 2020 года по январь 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, повышение тарифов планируется осуществлять поэтапно - по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+.

 Таким образом, в итоге, цены на железнодорожные билеты вырастут в 2020 году на 22%.

 Так, например, если на сегодня средняя стоимость билета на поезд с Киева во Львов составляет 640 гривен, то после роста на 22% она составит 780 гривен.

В то же время пассажирские перевозки остаются убыточными для компании и финансируются за счет перекрестного субсидирования из доходов от грузовых перевозок.

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"Компания прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут составить 14,3 млрд грн", - говорится в сообщении. 

Укрзализныця ожидает, что ее доход от пассажирских перевозок возрастет на 8%, а общий доход – на 13% в 2020 году. В то же время тарифы на грузовые перевозки будут расти на 2,5% ежеквартально.

Как сообщалось ранее, акционерная компания "Укрзализныця" намерена за год построить железную дорогу с колеей европейского стандарта 1435 мм от станции Скнилов, которая находится под Львовом, до государственной границы, что позволит наладить движение скоростных поездов между Львовом и Краковом.

"Укрзализныця" за 2018г и 9 мес.-2019 предотвратила коррупцию на 600 млн грн.

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Укрзализныця, Интерсити, Пассажирские перевозки, Билеты на поезда, Тарифы на пассажирские перевозки.
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